За все время в ДНР зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом

В обиход снова вернулись маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество диагностированных за все время в ДНР случаев коронавирусной инфекции превысило четыре тысячи.

- Всего по состоянию на 7 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 4071, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Уточняется, что за последние сутки в результате первичного тестирования COVID-19 подтвержден у 135 жителей.

Отмечается, что из лечебных учреждений с дважды отрицательными тестами на коронавирус в минувшие 24 часа выписаны 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 11 летальных случаев.

При этом медики предрекают пик заболеваемости в феврале следующего года.

На данный момент вузы Республики переведены на дистанционку, а школьники отправлены на каникулы, которые продлятся 21 день, также все формы дополнительного образования переведены на дистанционную форму.

С учетом последних данных, в Республике выписаны 2180 пациентов, проходят лечение 1644, умерли 247.

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