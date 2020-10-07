Погода в Донецке на день: Дончан ждет усиление ветра

В Донецке еще достаточно тепло. Фото: Евгении Ка

Октябрь в Донбассе стоит по-настоящему волшебный. Как подарок осени, дончан радуют солнечные дни, синее безоблачное небо и теплый ветер.

Завтра, 8 октября, ветер усилится, но температура воздуха будет +22. А об осени нам напомнят желтые листья, которые, тем не менее, послужат поводом для осенней фотосессии.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.

Такие теплые дни продержатся еще в ближайшую неделю. И только в воскресенье, 11 октября, синоптики обещают осадки.

Практически до 20-х чисел октября сохранится сухая и ветреная погода, обусловленная влиянием юго-западной периферии северного антициклона. Температура воздуха существенно не изменится.

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