В Авдеевке зафиксированы взрывы

Перемирие продолжается только на бумаге. Фото: Штаб "ООС"

Наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня вечером зафиксировали взрывы в районе подконтрольной украинской власти Авдеевки к северу от Донецка. Об этом говорится в сообщении представительства.

Уточняется, что в 17:20 произошел первый взрыв, еще два зафиксированы в том же районе в 18:00.

Ранее сообщалось, что накануне украинские военные осуществили в общей сложности шесть взрывов на своих позициях в районе Авдеевки и села Водяное на юге ДНР, а также вблизи контрольно-пропускного пункта «Майорск» к северу от Горловки.

Также сегодня со стороны Авдеевки украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по окрестностям Ясиноватой.

Ранее социолог Евгений Копатько признал, что Минские соглашения зашли на Донбассе в тупик и заметил, что обострение ситуации не за горами.

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