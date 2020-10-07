Пик заболеваемости ОРВИ ждет дончан в феврале

Сезон гриппа и ОРВИ начался в текущем месяце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в ДНР находится в пределах сезонных колебаний, эпидемиологический порог не превышен.

- Ситуация с гриппом и ОРВИ в Донецкой Народной Республике в настоящее время благополучная, заболеваемость регистрируется в пределах сезонных колебаний и в два раза ниже эпидпорога, – сообщили в министерстве здравоохранения. – Начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом прогнозируется с конца декабря 2020 года, а пик ожидается в феврале следующего.

Отмечается, что сезон гриппа и ОРВИ начался в текущем месяце.

- Главной и неблагоприятной особенностью эпидсезона станет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, который имеет похожие симптомы и также относится к ОРВИ, – заключили в ведомстве.

Напоминаем, за последние сутки в ДНР выявлено 135 новых случаев коронавируса, а также за сутки 11 летальных случаев.

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