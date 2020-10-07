В детском саду Донецка массовое отравление детей: Открыто уголовное дело

Источником инфекции стал технический персонал сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «халатность» в отношении сотрудников донецкого ясли-сада № 386 после сообщения родителей о массовом отравлении детей.

- В МДОУ «Ясли-сад № 386 города Донецка» прокуратурой Петровского района Донецка проведена проверка на основании обращений родителей по факту массового отравления малолетних детей. По результатам проведенной проверки установлено, что источником инфекции, которой заболели дети, явились носители ротавирусов и патогенного стафилококка, работающие на должностях технического персонала детского садика, - заявили в пресс-службе надзорного органа.

Также установлено, что одной из дополнительных причин заболевания стало несоблюдение персоналом правил личной гигиены и нарушение правил мытья посуды и игрушек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня все дополнительные учреждения образования (кружки, секции, подчиняющиеся минобразования) указом Главы ДНР переведены на дистанционное обучение. В школах же начались досрочные каникулы, которые продлятся до 26 октября.

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