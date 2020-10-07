Глава ДНР поздравил президента РФ с днем рождения и поблагодарил за участие в судьбе Донбасса

Глава ДНР подчеркнул помощь России народу Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с 68-летием. Текст поздравления размещен в официальном телеграм-канале руководителя Республики.

- Донбасс испытывает к Вам особую признательность. Мы безмерно благодарны за Ваше личное участие в урегулировании гражданского конфликта в Донбассе, за неоценимую гуманитарную помощь. Благодаря такой поддержке мы не просто смогли выжить, но и получили возможность развиваться и строить планы на будущее, которое мы видим непременно в составе России, – отметил Пушилин.

Он пожелал российскому лидеру здоровья, трудоспособности и успехов.

- Вы уже заняли свое почетное место в ряду исторических личностей, преобразивших мир, а впереди Вас ждет еще множество свершений. От миллионов наших сердец желаем вам мира и добра, – добавил Глава ДНР.

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