В ЛНР один летальный случай от коронавируса

В общественных местах снова требуются маски Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19.

- Зарегистрирован один летальный случай, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 42 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Медики ЛНР зарегистрировали 1077 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.

В обиход снова вернулись маски и штрафы за их отсутствие, учебные заведения переведены на каникулы и дистанционную форму обучения. Также остаются закрыты границы между ДНР и ЛНР. Заведения общественного питания работают до 15.00

В ДНР школьники отправлены на каникулы, которые продлятся до 26 октября. Вчера только за сутки в ДНР зафиксировано 12 летальных случаев от коронавируса.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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