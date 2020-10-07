Украина продолжает нарушать перемирие

Результат 6-летнего перемирия с Украиной Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки, однако трижды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что накануне украинские военные осуществили в общей сложности шесть взрывов на своих позициях в районе подконтрольных киевским властям села Водяное на юге ДНР и города Авдеевки к северу от Донецка, а также вблизи контрольно-пропускного пункта «Майорск» к северу от Горловки.

В предыдущий отчетный период ВФУ дважды нарушили режим прекращения огня.

Ранее Зеленский констатировал, что Киев не может остановить гражданскую войну на территории Донбасса без диалога с Россией. Якобы его контакты с Владимиром Путиным ограничены, но предметны. И украинский президент хотел бы большей эффективности от таких контактов.

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