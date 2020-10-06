Денис Пушилин: Зеленскому для мира в Донбассе нужен диалог с Республиками, как со второй стороной конфликта

Денис Пушилин обращает внимание, что сторонами конфликта являются Украина и Народные Республики Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что основанная на лжи и манипуляциях политическая тактика украинского президента Владимира Зеленского ведет Украину к неминуемой пропасти. Об этом говорится на официальном сайте руководителя Республики.

Ранее Зеленский констатировал, что Киев не может остановить гражданскую войну на территории Донбасса без диалога с Россией. Якобы его контакты с Владимиром Путиным ограничены, но предметны. И украинский президент хотел бы большей эффективности от таких контактов.

Денис Пушилин обращает внимание, что для мирного урегулирования ситуации необходимо налаживание прямого диалога противоборствующих сторон. А сторонами конфликта являются Украина и Народные Республики Донбасса.

- Желание обмануть свой народ в который раз вынуждает Зеленского выступать с заявлениями, далекими от реального положения дел. По его мнению, чтобы «остановить войну», нужно разговаривать с Россией. Вместо того чтобы реально идти к миру в диалоге с Республиками как со второй стороной конфликта, он жестко вычищает всех, кто предлагает этот единственно возможный мирный путь, — поясняет Денис Пушилин.

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