Стало известно, когда на Украине возьмут на учет пользователей популярной российской соцсети

В СНБО мечтают, чтобы киберполицейские свободно ходили по квартирам украинцев. Фото: НПУ

Немало шума наделало заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что в незалежной возьмут на учет в полиции всех пользователей популярной российской социальной сети «ВКонтакте». Теперь в СНБО вынуждены разъяснять, когда и каким образом намерены это сделать.

- Согласно утвержденной стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая стратегия кибербезопасности, а также стратегия информационной безопасности. Вопрос создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» и других соцсетей будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий, – рассказали в аппарате СНБО.

Все в общих чертах и очень мутно. Попугал народ господин Данилов, и на этом хватит. А тем временем, даже украинские эксперты сомневаются в возможности Киева «перекрыть кислород» всем украинцам, пользующимся сетью «ВКонтакте». Но нервы потрепать, конечно, могут.

- Опасаюсь, что завтра ко мне домой придут киберполицейские и начнут задавать идиотские вопросы, о чем я общаюсь с друзьями «ВКонтакте». Или того хуже – заберут компьютер, - переживает жительница подконтрольного Киеву Мариуполя Наталья Воронина.

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