Дончане отреагировали на желание Украины ввести санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В ДНР считают, что Европе надо на Зеленского санкции наложить за невыплату пенсий донецким пенсионерам Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Украинские власти решили пойти в атаку против тех, кто причастен к выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций.

В правительстве незалежной даже составили список физлиц, которых хотят наказать. Более того, МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств, чтобы те тоже ввели аналогичные ограничительные меры.

- Господин Зеленский уже не знает, что придумать, лишь бы не выполнять Минские соглашения. Теперь вот к паспортам прицепился, - считает пожилая дончанка Валентина Зимина. – Пусть лучше сначала обеспечит выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска. Чтобы старики не ездили за тридевять земель. Кстати, почему США и Европа до сих пор не наложили за это санкции на украинских чиновников?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевозки из ДНР на Украину: долго, опасно, дорого

Жители Республики осваивают новый маршрут через Россию (подробнее)