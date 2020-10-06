Пункт пропуска у Счастья будет самым большим в ЛНР

Строительство КПП у Счастья идет по графику. Фото: lug-info.com

Сегодня председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов ознакомился с ходом строительства пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья.

- По масштабам КПП у Счастья где-то в два с половиной раза больше не только КПП «Золотое», но и остальных пунктов пропуска. Если взять площадь наших международных автомобильных пунктов пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красный Партизан», то я думаю, что это самый большой, - рассказал генеральный директор ООО «Строитель», которое проводит строительные работы, Олег Подольский.

Он отметил, что строительство пункта пропуска идет по графику, однако первоочередность выполнения некоторых работ будет корректироваться.

Руководитель Правительства осмотрел строительную площадку, вагончики, в которых будут работать пограничники, а также пообщался со строителями. В целом Козлов остался доволен качеством и темпами работ, но напомнил участникам строительства о необходимости полностью завершить оборудование пункта пропуска не позднее 10 ноября.

Напомним, ЛНР в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений 11 июля начала работы по оборудованию КПП на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.

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