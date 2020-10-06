«Хотел пополнить экспонаты!» Житель ЛНР принес в музей мину в боевом состоянии и кассету от «Смерча»

Для вывоза боеприпасов к музею подогнали специальный автомобиль. Фото: МЧС ЛНР

Трагикомичный случай произошел в музее города Перевальска. Один из местных жителей принес боеприпасы, которые хотел передать в фонд учреждения для пополнения экспозиции, посвященной войне 2014-го года. Сотрудники музея засомневались в безопасности предметов и сообщили об этом в МЧС.

- К месту происшествия незамедлительно выехали бойцы инженерно-саперного подразделения МЧС. Территория вокруг музея была оцеплена силами МВД. Саперы осмотрели подозрительные предметы. Ими оказались минометная мина калибром 82 мм и кассетный элемент реактивной системы залпового огня «Смерч», - рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Взрывоопасные предметы поместили в специальный автомобиль и вывезли на полигон. Там благополучно утилизировали путем подрыва.

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