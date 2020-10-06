Жители республик Донбасса уже могут подключить на Украине электронную справку переселенца

На Украине хотят отслеживать перемещения каждого жителя ДНР и ЛНР, который зарегистрирован переселенцем. Фото: ГПСУ

Цифровая версия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) уже доступна в мобильном приложении «Дія» («Действие»). Об этом 5 октября сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

- Это все уже доступно, все уже работает. Можно обновлять приложение «Дія» – и все документы должны появиться, - сказал министр.

По его словам, для облегчения коммуникации переселенцев с государством, и была создана цифровая версия справки ВПЛ – чтобы люди не носили с собой бумажную версию.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский завил о более широких планах. Якобы с сентября 2021 года ни одно учреждение центрального органа исполнительной власти не будет требовать никаких бумажных справок от граждан. Украинский гарант в своих прожектах напоминает Остапа Бендера, внушавшего жителям Васюков о блестящих перспективах, которые откроют шахматы для сельчан.

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