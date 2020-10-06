Умер автор Гимна Луганской Народной Республики

Дерский – автор музыки к более чем 400 песням. Фото: lug-info.com

Народный артист ЛНР Юрий Дерский скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ).

- 5 октября не стало нашего коллеги – ушел Юрий Яковлевич Дерский. Народный артист ЛНР, профессор, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады ЛГАКИ имени Матусовского, - говорится в сообщении.

Дерский – автор музыки к более чем 400 песням. Среди его произведений - гимны Луганской Народной Республики, города Краснодона, молодежи Луганщины, а также музыка рок-оперы «Распятая юность», созданной к 70-летию «Молодой гвардии» и удостоенной самых высоких театральных наград.

Юрий Яковлевич работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы «Альма-матер», фольк-группы «Россы», шоу-группы «Привет» Луганской и Донецкой областных филармоний, артистом «Москонцерта», группы Олега Газманова «Эскадрон», аранжировщиком студии народного артиста СССР Валерия Леонтьева.

В 1995 году Дерский основал в Луганске театр эстрады «Форте Маэстро» и студию «Центр Д». Уже в новом столетии — фольк-проект «Собор», фабрику детской песни «БОН-БОН». С 2002-го года — бессменный заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады ЛГАКИ.

Прощание с Юрием Дерским состоится в 7 октября в луганском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление», расположенном на улице Советская, 68. Начало в 11.00.

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