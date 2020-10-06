Украинские морпехи из 36-й бригады обстреляли из автоматического гранатомета Ленинское на юге ДНР

Для обстрелов ВСУ применяют автоматические станковые гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ за минувшие сутки дважды обстреляли село Ленинское на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, – отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – девять единиц.

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Нет и разрушений гражданской инфраструктуры.

Тем временем, в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что по Ленинскому стреляли из автоматического гранатомета с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, расположенных в районе села Гнутово.

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