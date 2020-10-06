Сообщение о минировании автовокзала «Южный» в Донецке оказалось ложным

Работа транспорта на автовокзале «Южный» снова возобновлена Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Специалисты МЧС ДНР не обнаружили взрывоопасных предметов в районе автовокзала «Южный» в Донецке. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Ложный вызов о минировании автовокзала «Южный». Движение троллейбуса №10 возобновлено, — заявил Кулемзин.

Сегодня утром работа автовокзала «Южный» в центре Донецка была временно приостановлена после сообщения о минировании. В связи с этим была ограничена работа городского транспорта. Но уже скоро выяснилось, информация о минировании оказалась ложной – саперы МЧС обследовали территорию, где могла находиться мина. Теперь сотрудники МВД выясняют обстоятельства происшествия.

- Мы даже не испугались, - говорит дончанка Татьяна Волкова. – У нас в Донецке здания чаще «минируют» шутники, чем настоящие диверсанты.

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