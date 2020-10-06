В ДНР за сутки на пожарах пострадали четверо жителей

Пожары сухой растительности подходят вплотную к жилым домам. Фото: МЧС ДНР

За минувшие сутки в ДНР на пожарах пострадали четверо жителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС Республики.

- 5 октября в поселке Ясиновка Кировского района Макеевки возник пожар на открытой территории улицы Карьерной. В результате пострадал 34-летний житель. Его госпитализировали в больницу Донецка, - говорится в сообщении.

В тот же день в макеевском поселке Свердлова на улице Хвойной загорелась летняя кухня. От дыма и огня пострадал 81-летний мужчина. Спасатели

вывели его из зоны задымления на свежий воздух. Скорая помощь отвезла пожилого человека в больницу Ясиноватой.

Тем временем, в Киевском районе Донецка в доме на улице Маршака пострадал 50-летний горожанин. Его положили в местную больницу.

А в Центрально-Городском районе Горловки от пожара на открытой территории пострадал 72-летний житель. Но от госпитализации он отказался.

Всего на территории ДНР за день было ликвидировано 158 пожаров. Из них 59 – загорание сухой растительности.

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