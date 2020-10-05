Погода в Донецке на день: 6 октября температура воздуха прогреется до +22

По прогнозу синоптиков погода в Донецке будет теплой
Фото: Екатерина Сорока
Во вторник, 6 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет ясной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 22 градусов выше нуля.
- Утром в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня, - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 7 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 22 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 15 градусов тепла.
Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.
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