В ЛНР возле реки Северский Донец подорвался на мине рыбак

В местах боев в Донбассе осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В ЛНР возле реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 63-летний мужчина. Происшествие случилось 4 октября между поселком Славяносербск и село Долгое. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

- Как выяснилось, мужчина рыбачил и, с его слов, передвигался только знакомым путем, которым ходил не раз. Подорвавшись, он сам смог позвонить в скорую помощь. Рыбака госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом травматическая ампутация нижней трети левой голени, травматический шок 1-2 степени, - говорится в сообщении.

В ЛНР в последнее время увеличилось число подобных происшествий. Так, 28 сентября 31-летняя женщина и 12-летний ребенок были ранены при срабатывании неустановленного взрывного устройства в Золотом-5 (Михайловка). Женщина получила минно-взрывные травмы нижних конечностей. А мальчика госпитализировали с диагнозом минно-взрывная травма, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки, обеих верхних конечностей.

27 сентября при срабатывании взрывных устройств получили ранения ног двое мужчин. Происшествия случились в Краснодонском районе и поселке Славяносербск.

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