Министр здравоохранения ДНР: Получена первая партия вакцины против гриппа

В ДНР проведут вакцинацию от гриппа Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкая Народная Республика получила первую партию вакцины против гриппа. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народно Республики Александ Оприщенко.

- Уже получена первая партия вакцины против гриппа для иммунизации лиц из групп эпидемиологического риска: врачей, учителей и детей, которые занимаются в закрытых коллективах, - сказал и.о. министра.

В середине этого месяца в Республику прибудет еще одна партия вакцины. Она будет предназначена для всех желающих.

Напомним, что и.о. главы здравоохранительного ведомства ДНР рассказал об увеличении количества заболевших коронавирусной инфекцией и назвал факторы, которые повлияли на рост инфицированных.

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