Глава Минздрава ДНР: На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией

В Республике увеличилось количество зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко рассказал о ситуации с коронавирусом в ДНР.

- На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На такое положение повлияло несколько факторов, - говорит глава Минздрава. - Первое – это несоблюдение нашими гражданами самых элементарных санитарно-гигиенических норм: ношение маски, социальное дистанцирование, гигиена рук. Во-вторых, ввиду температурных колебаний участились случаи сезонных заболеваний.

Оприщенко отметил, что эпидемиологический порог в Республике не превышен.

- Лечебные учреждения на сегодня работают в штатном режиме, помощь пациентам оказывается как амбулаторно, так и на дому. Из Российской Федерации мы регулярно получаем тест-системы для обследования и другую гуманитарную помощь для лечения заболевших.

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