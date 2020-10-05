«Танковый вальс»: В ЛНР отметили шестую годовщину образования Народной милиции

Народная милиция ЛНР отпраздновала День рождения. Фото: скриншот из видео НМ ЛНР

Народная милиции Луганской Народной Республики отметила шестую годовщину. Военнослужащие ЛНР подготовили для жителей и гостей Луганска показательную программу. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

- В честь шестой годовщины формирования Народной милиции ЛНР в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» 4 октября устроили праздник для жителей и гостей Луганска, - говорится в сообщении.

Бойцы Народной милиции показали предельные возможности боевых машин и их экипажей. Кульминацией празднования стал танковый вальс.

- В конце выступил военный оркестр луганского гарнизона вместе с руководителем военно-музыкального ансамбля «Новороссия» Романом Разумом и сводным хором Народной милиции, - рассказали в НМ Республики.

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