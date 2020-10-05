НМ ЛНР: В Новоайдарском районе огонь приближается к полевому артиллерийскому складу ВСУ

Огонь приближается к артскладу киевских силовиков. Фото: штаб ООС

На подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжается пожар. По сообщению официального представителя Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Якова Осадчего, огонь приближается к артскладу украинских вооруженных формирований.

- В Новоайдарском районе огонь приближается к полевому артиллерийскому складу ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине поселка Александровка, - сообщил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что несмотря на популистские заявления украинской стороны об успешной борьбе с распространением пожаров на Луганщине, огонь продолжает распространяться в ряде регионов.

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