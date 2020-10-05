«Педагог года Луганщины»: В ЛНР выбрали лучшего учителя

В ЛНР выбрали "Педагога года Луганщины". Фото: ЛИЦ

В Луганске наградили победителей конкурса «Педагог года Луганщины».

- К моей радости педагогом года в этом году стал человек из плеяды молодых педагогов, - говорит министр образования ЛНР Сергей Цемкало. - Несмотря на то, что у этого педагога за плечами всего лишь несколько лет педагогического стажа, но, тем не менее, этот человек снискал заслуженного уважения среди родителей, детей и конкурсного жюри.

Победителем республиканского конкурса «Педагог года Луганщины» стала учитель начальных классов Перевальской гимназии №1 Ксения Збицкая.

В номинации «Учитель года» победу одержала учитель географии Луганского общеобразовательного учреждения – специализированной школы № 54 Инна Дыченко, на втором месте – учитель английского языка Бобриковской средней школы имени Татаренко Юлия Андриенко, на третьем – учитель начальных классов Ровеньковской специализированной школы № 3 имени Бурды Ольга Гузикова.

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