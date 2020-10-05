КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу

Контрольно-пропускной пункт возобновил работу. Фото: ЛИЦ

В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что возобновлена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения «Станица Луганская».

- Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности сообщает, что с 11.00 5 октября временный пункт пропуска «Станица Луганская» работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» не работала в связи с уничтожением всей инфраструктуры на украинской стороне КПВВ.

В мингосбезопасности Республики напомнили, что пропуск граждан осуществляется в соответствии с указом главы Луганской Народной Республики от 10 июня 2020 года № УГ-359/20.

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