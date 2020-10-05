В Донецке почтили память погибших учителей и преподавателей

Аллея памяти была открыта 6 мая 2017 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала конфликта в Донбассе погибло около тридцати работников образования, которые ценой своей жизни пытались уберечь детей от вооруженной агрессии Киева.

- Ежегодно на день учителя проходят памятные мероприятия, чтобы мы не забывали жертв украинской агрессии, - говорит заместитель председателя профсоюза работников образования и науки Евгений Лапенко. - Эта идея возникла у студентов экономического факультета ДонНУ, которую активно поддержали общественники. Мы не имеем права забыть ту цену, которую заплатили педагоги, защищавшие наших детей не жалея своей жизни.

Почтить память преподавателей желает огромное число студентов и молодежных организаций, однако из-за соображений эпидемиологической безопасности, количество людей на мероприятии было ограничено, несмотря на это, все желающие смогут посетить аллею в течении дня.

Аллея памяти была открыта 6 мая 2017 года. Она посвящена погибшим работникам образования и науки. Здесь высажено больше 300 кустов роз.

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