ВСУ обстреляли Спартак, Ленинское и Дзержинское в ДНР

ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали три населенных пункта Республики: на донецком и мариупольском направлениям.

- Под огнем украинских силовиков оказались: село Спартак, а также окрестности сел Ленинское и Дзержинское, - говорят в представительстве. - При обстрелах применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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