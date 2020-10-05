Как в ДНР подать документы на пересечение КПВВ?

Пункт пропуска по - прежнему работает в ограниченном режиме. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У сотрудников Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» выявили несколько случаев заболевания COVID-19. Ради сохранения здоровья граждан мы продолжаем свою работу в дистанционном режиме, – говорится в сообщении штаба.

Теперь прием документов для пересечения границы будет в общественных приемных председателя ОД «ДР» Дениса Пушилина.

Консультации по сбору пакетов документов для пересечения границы и по другим вопросам можно получить, позвонив на горячую линию «Здорового движения» по номерам: 45-0-45, (062) 28-45-0-45 и на горячие линии общественных приемных председателя ОД «ДР».

Документы принимаются и в электронном виде по адресу: zdorovoedvizhenie@oddr.info. Их принимает и телеграм-бот @ShtabDNR_bot. Обращения можно оставить в почтовых ящиках, размещенных в общественных приемных Пушилина, а также в администрациях городов и районов. Заявления просматривают минимум два раза в сутки.

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