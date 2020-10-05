Коронавирус в ДНР: Лечение продолжают 1468 пациентов

От коронавируса в ДНР излечились 2147 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено в связи с тем, что 4 октября лаборатория находилась на санитарной обработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Таким образом, за все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 3839 жителей.

2147 жителей выздоровели и были выписаны из больниц по результатам двух отрицательных тестов на Covid-19.

Зарегистрировано 224 летальных случая.

Лечение продолжают 1468 пациентов.

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