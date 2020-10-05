Глава ЛНР: Быть учителем – почетная, но при этом нелегкая и ответственная миссия

Леонид Пасечник поздравил учителей. Фото: glava-lnr.info

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил учителей с профессиональным праздником.

- Быть учителем – почетная, но при этом нелегкая и ответственная миссия. Именно вы ведете подрастающее поколение по бесконечному пути познания, развития творческих и интеллектуальных способностей, навыков и умений. - - Мы с особым уважением и признательностью вспоминаем наставников, вложивших в нас все свои знания и душевное тепло, - сказал Леонид Иванович.

Пасечник отметил, что несмотря на трудности, учителя Республики успешно доказывают, что могут противостоять вызовам времени и достойны высокого звания – педагог.

- Примите слова искренней благодарности за терпеливость, мудрость и огромную любовь к своему делу. Низкий поклон всем, кто в сложное военное время не покинул Родину и продолжил самоотверженно работать на благо Республики. От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и вдохновения! – поздравил Глава ЛНР.

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