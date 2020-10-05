Коронавирус в ЛНР выявили еще у девяти жителей

За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 1049 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у девяти жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 5 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1049, - говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за этот же период выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус – пять человек. За все время от COVID-19 излечилось 810 пациентов.

- Зарегистрирован один летальный случай, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 41 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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