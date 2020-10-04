5 октября в Донецке будет солнечно, +22 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 5 октября будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 20 до 22 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

По прогнозам синоптиков, 6 сентября в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, но прохладнее не станет.

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