В ДНР техникумы и колледжи перешли на дистанционное обучение до 25 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР в учреждениях среднего профессионального образования ввели дистанционное обучение в связи с коронавирусом с 5 до 25 октября. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и науки.

- В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования с 5 по 25 октября организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - говорится в документе.

Напомним, что вузы ДНР перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом с 28 сентября. В Республике COVID-19 выявляют у новых 50-100 человек каждый день.

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