В Золотом на позициях ВСУ прогремели два взрыва. Фото: Штаб «ООС»

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали два взрыва на позициях киевских силовиков вблизи Золотого-4. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Наблюдатели представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали нарушение первого пункта дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня. По данным наблюдателей, на позициях 30-й бригады ВСУ в районе Золотое-4 зафиксировано два взрыва неустановленного устройства в связи с проведением работ по фортификационному дооборудованию позиций, - рассказал он.

Напомним, что в Донбассе сейчас запрещено стрелять из любого оружия, пригнять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ о перемирии предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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