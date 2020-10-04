ВСУ обстреляли Ленинское. Фото: ТК «Звезда»

Украинские военные обстреляли Ленинское на юге ДНР. Об этом сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 10.50 вооруженные формирования Украины обстреляли село Ленинское. Были выпущены две гранаты из подствольного гранатомета, также применяется стрелковое оружие, - сообщили в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Боевики из гранатометов обстреляли Спартак и Коминтерново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Война в Арцахе, конфликт в Донбассе: как может сказаться обострение обстановки на жителях республик

Кадры из Нагорного Карабаха напоминают об ужасах обстрелов Украиной ДНР (подробнее)