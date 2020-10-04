Украинские военные пригнали бронетехнику в Трехизбенк
Украинские военные разместили бронетехнику у Трехизбенка в ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады – одна боевая бронированная машина, одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 и одна боевая инженерная машина БАТ-2 вблизи населенного пункта Трехизбенка, – рассказал он.
Осадчий напомнил, что размещение подразделениями ВСУ вооружения и военной техники в городах и селах и на объектах гражданской инфраструктуры является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.
Представитель Народной милиции добавил, что обнародованные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ.
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