В ДНР дистанционное обучение в вузах продлили до 25 октября

В ДНР продлили дистанционное обучение в вузах Фото: Евгения ГУСЕВА

В ДНР в высших учебных заведениях продлили дистанционное обучение до 25 октября в связи с коронавирусом. Об этом сказано в приказе № 1348 министерства образования и науки Республики.

- Приказываю внести изменения в пункт 1 приказа министерства образования и науки ДНР от 25 сентября 2020 года, №1321, изложив его в новой редакции, - говорится в приказе. - В образовательных организациях учреждениях высшего профессионального образования с 28.09.2020 по 25.10.2020 года организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Напомним, что дистанционное обучение в вузах должно было продлиться до 11 октября.

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