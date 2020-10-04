Коронавирус в ЛНР выявили у 1040 человек. Фото: архив «КП»

В ЛНР медики зарегистрировали 1040 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Всего по состоянию на 4 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1040, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 805 человек.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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