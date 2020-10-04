Осенние школьные каникулы в ДНР 2020: Министерство образования издало приказ

В ДНР школьники уйдут на трехнедельные каникулы. Фото: архив «КП»

Осенние школьные каникулы в ДНР 2020 не за горами. В ДНР в школах сроки учебных четвертей и каникул были изменены из-за ситуации с Covid. Сегодня на сайте министерства образования и науки опубликован соответствующий приказ.

- I четверть сокращается, вместо 23-24 октября теперь она закончится уже 4 октября. С 5 числа все школьники уходят на каникулы сроком 21 день - до 25 октября, - говорится в документе.

Изначально каникулы должны были составлять 8 дней. Однако взамен станет короче отдых в зимний и осенний периоды. Новогодние каникулы станут меньше на неделю - начнутся 31 декабря и закончатся 7 января (было с 28 декабря до 10 января). А учебный перерыв в марте начнется на день позже, вместо 21 марта (воскресенье) теперь он ожидается с 22 марта (понедельник).

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