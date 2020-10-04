В районе Станицы Луганской сгорел опорный пункт ВСУ

1 октября в районе Станицы Луганской сгорел опорный пункт одной из бригад ВСУ, ожоги получили пять военнослужащих. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По имеющейся у нас информации, из штаба 25-й бригады 1 октября в результате пожара в районе Станицы Луганской сгорел взводный опорный пункт украинских боевиков. Во время тушения пожара противник понес потери, пять человек с различными ожогами доставлены в госпиталь Северодонецка, - рассказал он.

По его словам, командование бригады доложило, что в пожаре один из приборов ночного видения, поставленный из США, сгорел.

- Мы не исключаем, что под предлогом пожара произойдет очередная попытка скрыть следы разворовывания военного имущества, - отметил представитель оборонного ведомства.

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