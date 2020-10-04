В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 5 октября

КПВВ «Еленовка» откроется 5 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

5 октября возобновится пропуск жителей через контрольный пункт въезда и выезда в Еленовке. Об этом сообщили сегодня в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- 5 октября 2020 года КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд с 9.00 до 18.00, - сообщили в штабе.

Напомним, что для въезда в Республику необходимо получить разрешение в оперштабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

Въезжающим необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на ковид при прохождении КПП. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то пациента направят в стационар для проведения дальнейшего обследования.

Сейчас движение через пункт пропуска «Еленовка» осуществляется дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Психотерапевт Виктор Смирненко: Напишите собственный Кодекс закона о труде

Донецкий врач рассказал, как действовать в новых условиях второй волны коронавируса (подробнее)