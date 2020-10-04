В ЛНР за сутки украинские боевики дважды нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Вооруженные формирования Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрел попали окрестности Золотого-5 и Лозового, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, огонь велся из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, что в Донбассе сейчас запрещено стрелять из любого оружия, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ о перемирии предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)