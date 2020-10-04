Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 69 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 3839 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 3 октября, выявлено 69 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано 2 человека. Кроме того, зарегистрировано 4 летальных случаев – мужчины в возрасте 62 и 83 лет и женщины в возрасте 46 и 67 лет, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сейчас от коронавируса в ДНР проходят лечение 1468 пациентов. За все время новую инфекцию преодолели 2147 человек, умерло 224 пациента.

В Республике работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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