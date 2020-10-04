ВСУ за сутки обстреляли Спартак и Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество примененных украинскими военными боеприпасов составило три единицы. Под их огнем оказались Спартак на донецком направлении и Коминтерново - на мариупольском, - говорится в сводке.

В СЦКК отметили, что украинские боевики открывали огонь из гранатометов. В предыдущие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили перемирие.

Напомним, что в Донбассе сейчас запрещено стрелять из любого оружия, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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