Погода в Донецке на день: В воскресенье, 4 октября, дончан ждет ясная погода

В Донбассе стоит ясная погода. Фото: Евгении Ка

Пыльная буря, которая несколько дней мела в Донбасс песок то ли с Калмыкии, то ли еще откуда-то, успокоилась, заставив автолюбителей выстраиваться в очереди на мойках, а хозяек - мыть окна в октябре. После незначительного снижения температуры и осадков, в Донецк снова пришло тепло.

4 октября нас ждет днем +24, вечером +10. Такая же ясная погода с дневной температурой выше +20 продержится и на следующей неделе.

В Донецке на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.

4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь.

А значит дончан ждет еще не одно бабье лето.

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