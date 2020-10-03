Рок-певица Юлия Чичерина призвала освободить командира ополчения Донбасса «Абхаза»

«Абхаз» арестован сегодня в Сочи. Фото: архив Ахры Авидзбы

Юлия Чичерина выступила на защиту одного из командиров ополчения Донбасса Ахры Авидзбы (позывной «Абхаз»), который был на арестован на 10 дней сегодня по решению суда Сочи.

Поводом для ареста стал инцидент, произошедший на границе России с Абхазией 7 августа 2020 года, когда «Абхаз», управляя автомобилем, из-за долгого ожидания пропуска, протаранил ворота пограничного пропускного пункта.

- Тем, кто его посадил напомню, что если начнётся серьезная заварушка, без таких командиров вряд ли вы сможете защитить даже свою задницу, а не то что других! А калитки свои делайте попрочнее, чтоб не раскрывались от попутного ветра. Всего вам доброго и скорейшего выхода на пенсию, - без реверансов высказалась певица.

«Абхаз» — один из первых командиров донбасского ополчения. Летом 2014 года он организовал отряд «Пятнашка» (из пятнадцати бойцов, и был единогласно избран его командиром.

Новость об аресте Ахры Авидзбы возмутила дончан, которые с большим уважением относятся к легендарному командиру и надеются, что конфликт в ближайшее время будет решен.

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