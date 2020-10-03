Украинские военные чтобы скрыть масштабы вырубки леса, устроили поджог

Из-за неконтролируемых пожаров и халатности военнослужащих ВСУ огонь распространился на 16 населенных пунктов Фото: Илья Богатиков

Халатность военнослужащих ВСУ, поджигавших сухую траву, привела к пожарам в 16 подконтрольных Киеву населенных пунктах. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что на протяжении пяти лет на территории подконтрольной Киеву Луганщины командиры подразделений ВСУ незаконно занимались вырубкой ценных пород хвойных и лиственных деревьев для дальнейшей продажи.

Мазейкин отметил, что командование 30-й бригады, узнав о работе в "Луганской области" комиссии центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства и СБУ, приказало подчиненным "скрыть свои преступные действия поджогом вырубленной территории". Именно пожаром было решено скрыть масштабы вырубки леса.

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