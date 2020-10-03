Сделал замечание за нецензурную брань и был забит до смерти: Украинские националисты избили жителя Мариуполя

Виновные были задержаны полицией. Фото: Штаб "ООС"

Радикальные националисты из отдельного полка Нацгвардии Украины «Азов» (запрещенная в РФ организация) избили до смерти мирного жителя Мариуполя, сообщили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.

Оказалось, что 63-летний мирный житель Сергей Н. сделал двум радикалам замечание за ненормативную лексику и нарушение общественного порядка. Возникла словесная перепалка, затем националисты избили пенсионера, от полученных травм он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Виновные были задержаны полицией, однако приехавшие на место происшествия нацгвардейцы забрали у сотрудников МВД своих сослуживцев. В дело вмешалась военная служба правопорядка. Однако когда оперативники приехали в расположение подразделения националистов «представители командования спецподразделения заявили, что данные военнослужащие находятся на выполнении специальных задач на передовой и связаться с ними возможности нет».

Это не первый случай, когда украинские вояки чувствуют себя вершителями судеб. В городах, оккупированных ими, убийства мирных жителей, мародерства давно не исключение.

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