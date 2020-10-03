Украина из гранатомета обстреляла пригороды Донецка

Результаты договоренностей с Украиной в пригороде Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать объявленное ранее перемирие, в этот раз они открыли огонь по селу Спартак к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 14:39 украинские силовики обстреляли село Спартак. Было выпущено две гранаты из подствольного гранатомета, — отметили в СЦКК.

Раннее сегодня сообщалось, что украинские силовики ежедневно, 12 суток подряд обстреливают территорию Донецкой Народной Республики.

Ранее мы сообщали, что украинские силовики ежедневно, 12 суток подряд обстреливают территорию Донецкой Народной Республики. Огонь открывается по всем направлениям на линии разграничения сторон.

Под огнем ВСУ в эти дни оказались районы поселков Александровка, Луганское и шахты «Трудовская», а также сел Спартак и Минеральное, поселков Доломитное и шахты 6/7, сел Заиченко, Ленинское, Дзержинское и Новая Таврия.

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